Freddie Prinze Jr | Il passaggio di RAW a due ore porterà più licenziamenti

(Di sabato 21 settembre 2024) Monday Night RAW è iniziato come un programma di due ore, ma nel 2012 è stato esteso a tre ore. Dopo più di un decennio, tornerà al formato originale di due ore. In vista di questo cambiamento imminente, un ex sceneggiatore della WWE,Jr., crede che potrebbe comportare per i wrestler più. Nel corso dell’episodio del 9 settembre di Monday Night RAW, è stato ufficialmente annunciato che lo show tornerà al formato di due ore a partire dal 7 ottobre. Il programma andrà in onda in questo formato fino all’ultimo episodio sulla USA Network, previsto per il 30 dicembre. Parlando su “Wrestling With”,Jr. ha dichiarato che il piano della WWE di accorciare RAW a due ore potrebbe significare meno wrestler nel roster.