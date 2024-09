Fiorentina-Lazio le probabili formazioni | Baroni senza Castellanos Orario e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Firenze, 21 settembre 2024 – Ambizioni simili, ambienti caldi e allenatori nuovi. Le similitudini tra le parti in causa sono molteplici e a tutti gli effetti la sfida del lunch match di domani è un match chiave nella corsa a uno dei posti per le varie qualificazioni in Europa delle squadre italiane. Nella giornata di domani infatti alle 12:30si contenderanno i tre punti in uno scontro diretto per un posto a livello continentale nella prossima stagione. Si attende un Franchi vestito a festa per questa sfida importante, ma anche un pizzico di contestazione visto soprattutto l'avvio non entusiasmante della formazione viola. Palladino deve fare i conti con la realtà: la sua Viola non è capace di vincere. Sono già sei le partite ufficiali cui la sua squadra di Firenze ha preso parte, per un triste zero sotto la casella dei successi.