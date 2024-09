F1 Helmut Marko rilancia | La FIA verifichi anche le ali anteriori della McLaren

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) A riportare la notizia ieri era stata per prima l’autorevole testata Auto Motor und Sport. Secondo quanto era stato scritto dal collega Michael Schmidt, la Federazione Internazionale dell’Automobile non si sarebbe solo limitata al monitoraggio, ma avrebbe agito di fatto su un tema particolare delicato, ovvero quello delle ali flessibili. La FIA sarebbe arrivata alla conclusione di giudicare irregolare l’ala posterioreMCL38. Dal condizionale d’obbligo in questi casi, nel giro di poche ore, si è passati al modo indicativo, visto che la stessaha confermato l’intervento sull’ala “incriminata”: “Sebbene la nostra ala posteriore a Baku sia conforme ai regolamenti e superi tutti i test di deflessioneFIA, lasi è offerta proattivamente di apportare alcune modifiche all’ala in seguito alle nostre conversazioni con la FIA.