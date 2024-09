Detenzione e porto illegale di arma due arresti a Scampia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato ha arrestato due uomini, di 32 e 20 anni, residenti a, per ricettazione,dida fuoco clandestina e relativo munizionamento; successivamente condotti nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. Da attività info-investigativa personale della Squadra Mobile di Napoli ha appreso che in un deposito in uso al trentaduenne erano nascoste armi clandestine, pertanto, è stato svolto un servizio di osservazione durante il quale i due indagati sono stati notati mentre trasportavano, con fare circospetto, due plichi dal locale all’interno di un’auto. Sono stati raggiunti e bloccati. I poliziotti, all’interno delle confezioni, hanno difatti rinvenuto un fucile a pompa, risultato poi provento di furto, ed un altro con matricola abrasa.