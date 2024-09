Dazn fa retromarcia | la Serie A a un prezzo mai visto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 21 settembre 2024) Sorpresa inaspettata da parte di: laA sulla tv in streaming non è mai costata così poco, clamoroso. Buone nuove, all’orizzonte, per chi stava meditando la sottoscrizione di un abbonamento che gli permettesse di tornare a godersi il calcio in tutta tranquillità. È notizia delle scorse ore, infatti, che la tv in streaming che detiene i diritti televisivi dellaA ha lanciato un’offerta che definirla irripetibile sarebbe estremamente riduttivo.lancia una super offerta (LaPresse) – Ilveggente.itIrripetibile e inaspettata, a dirla tutta,e considerato che il lancio è avvenuto a sorpresa, a pochi giorni da un weekend che già si preannuncia esplosivo, costellato come sarà da big match irrinunciabili.