Da mesi tante segnalazioni mai ascoltate dai Comuni

(Di sabato 21 settembre 2024) Non si placano le polemiche politiche dopo l’alluvione. "È successo di nuovo e questo non è accettabile", afferma Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario, in riferimento al fatto che le zone finite sott’acqua sono le stesse flagellate dal maltempo di maggio 2023. "Dai cittadini segnalavano alle amministrazioni le fragilità del territorio – aggiunge Carapia –. A ogni pioggia si notavano situazioni che lasciavano presagire un disastro annunciato. Il Governo Meloni ha messo a disposizione 120 milioni per la sicurezza idraulica e le amministrazioni, pur con le risorse stanziate, non hanno agito. Ci troviamo ora a contare i danni di questa incapacità. Penso ai cittadini della Vallata del Santerno e delle località imolesi di Giardino, Spazzate Sassatelli e Sesto Imolese.