Clarissa Burt e Loredana Lecciso | Smentita la Fake News sull’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 21 settembre 2024) Adnkronos – Si è diffusa la notizia chenon avrebbe riconosciutoa 14 anni dalla loro partecipazione all’Isola dei. Questo rumor ha preso piede dopo l’ingresso dial Grande Fratello per supportare la sorella Amanda, concorrente della casa.ha prontamente smentito queste voci definendole “” e si è detta delusa dal modo in cui vengono distorti i fatti.risponde alleha commentato la vicenda all’Adnkronos, definendo queste notizie come “titoli da click”. La showgirl ha espresso il suo disappunto: “Perché continuare a scrivere? Perché sporcare un simpatico e sincero abbraccio? Queste parole offendono la mia persona”.