Cassanelli collezionista di piastrelle celebrative | Una grande alleanza tra aziende locali e artisti

(Di sabato 21 settembre 2024) Nel distretto ceramico di Sassuolo Tiziano, artigiano sassolese e titolare di Omega Keramica, ha accumulato negli anni decine di mattonelle, molte delle quali hanno per protagonista la Ferrari e che rievocano Sassuolo negli anni in cui diventò la capitale del mondo della ceramica. Fu Enzo Ferrari a chiedere alla vecchia Piemme di creareper arredare il suo ufficio, altre, invece, furono realizzate in occasione del Gran Premio di San Marino del 1982, l’ultimo in cui Gilles Villeneuve partecipò da vivo. Un’altra raffigura la famosa foto in bianco e nero con il Drake e Villeneuve. Unicum a livello nazionale la sala mostra è pronta ad ampliarsi per diventare un ‘museo delle ceramiche popolari’, di rilevanza mondiale.