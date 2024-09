Cagliari parla il presidente Giulini | Squadra in ritiro Nicola? Non è lui il problema

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Ora è davvero crisi. Dopo cinque giornate ladi Davidesi ritrova ultima in classifica con due pareggi, tre sconfitte (dunque zero vittorie) e un solo gol fatto a fronte di otto subiti. L'ultima sconfitta è arrivata ieri, (venerdì 20 settembre, ndr) alla Unipol Domus contro l'Empoli, in una gara che aveva già il sapore di sfida importante in ottica salvezza, l'obiettivo delle due società. Ladiha subito tantissimo, creando poco o comunque solo quando le cose si erano messe male con le reti di Colombo al 33' e di Esposito al 49'. I toscani continuano la loro striscia positiva, mentre al termine della gara peri i rossoblu ci sono solamente fischi.