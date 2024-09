Burlamacco riconquista la Cittadella La proprietà torna alla Fondazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Un sogno mai celato, quello della presidente dellaCarnevale Marialina Marcucci, che negli incontri con il sindaco Giorgio Del Ghingaro, pian piano, ha preso sostanza: restituire aladella. E farlare un capitale del Carnevale, come lo è (per intenderci) il Gran Teatro di Torre del Lago per il Festival Pucciniano. Ed è questa l’operazione che la giunta comunale ha approvato, giovedì, con la delibera che ha per oggetto “Incremento del fondo di dotazione dellaCarnevale mediante conferimento dei beni“, che dovrà essere discussa e votata dal Consiglio Comunale. Il bene in questione è, appunto, la. Inaugurata nel 2001, dopo la chiusura dei vecchi baracconi del Marco Polo, e dal 2006 didel Comune di Viareggio per volontà dell’allora amministrazione del sindaco Marco Marcucci.