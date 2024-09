Bronzo per Alice Betto agli Europei di triathlon

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 21 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Da Vichy, in Francia, è arrivato un bellissimodiin gara, insieme all’altra azzurra Verena Steinhauser, in occasione dell’EuropeChampionships. L’azzurra chiude alle spalle della britannica Vicky Holland, oro, e della beniamina di casa Leonie Periault, argento. “Sono felicissima di questo podio, lo volevo tanto e ho cercato con tutte le mie forze di ottenerlo – le parole di– Ho condotto una gara di testa fin dalla frazione di nuoto per poi controllare fino a quella di corsa. Il percorso non era facile, era molto esposto al vento e richiedeva moltissima concentrazione”.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo