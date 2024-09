Baseball serie A Per il Godo è il giorno del giudizio Vincere significa la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Il tempo dei giochi è definitivamente tramontato. Oggi si fa l’Italia o si muore. In senso metaforico, naturalmente:e Campidonico Grizzlies Torino si sfidano (sul neutro del Castelli di Reggio Emilia , ore 15 e 20) in una doppia gara che vale la. Chi vince festeggia, chi perde lascia laA di: l’avversario non è di quelli da far tremare i polsi, visto che Torino ha vinto appena 9 partite sulle 36 disputate, arrivando ultimo nella stagione regolare e ultimo nel suo girone della Poule Retrocessione. Tuttavia, è una squadra che quando vince, mette a segno moltissime valide e dunque assolutamente pericolosa nella giornata buona e in due gare può davvero accadere di tutto: per tre volte ha vinto arrivato a quota 11 punti e in un’occasione addirittura a 15.