Agricoltura ancora in ginocchio | Sommersi da acqua e fango | le piantine rischiano l’asfissia

(Di sabato 21 settembre 2024) Senni Le nubi si diradano e la pioggia smette di scendere, ma si cominciano a contare i danni che la nuova devastante tempesta d’ha lasciato dietro di se’ nel mondo dell’. "Per prima cosa un pensiero ai nostri colleghi del Faentino e del Ravennate che hanno subito una nuova, devastante alluvione. È un colpo pesante per l’romagnola – dice Matteo Brunelli, vicepresidente di ConfForlì-Cesena e Rimini -. Nel Cesenate, per fortuna, questa volta il maltempo è stato più clemente, ma disagi, problematiche e danni non mancano". Nelle zone di pianura ci sono stati molti campi finiti sott’, alcuni di questi appena lavorati e nonseminati, ma tanti altri hanno in corso le coltivazioni autunnali, soprattutto ortaggi.