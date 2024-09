Volley si assegna il primo titolo della stagione! A Firenze nel week end va in scena la Supercoppa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Siildelmaschile sabato e domenica al PalaWanny di, sempre più casa deldi alto livello. Sono quattro le squadre che si contenderanno laItaliana, il classico trofeo che, in caso di successo, non cambia l’andamento di unama la incanala sui binari giusti come accadde un anno fa con Perugia che poi vinse tutti i tornei a cui ha partecipato. Le squadre qualificate per questasono le miglioripassatadi SuperLega, selezionate in base ai risultati ottenuti. Ilincontro, in programma alle 15.30 di sabato 21 settembre vedrà affrontarsi la Sir Susa Vim Perugia, campione in carica e detentriceCoppa Italia, contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Successivamente, alle ore 18.