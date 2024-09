Uso delle armi in Russia Il Parlamento Ue approva Ma gli italiani votano no

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Mal comune mezzo gaudio. Quando si arriva all’Ucraina, anzi alle guerre, tema centrale della politica mondiale, i due poli scoppiano. E l’unica consolazione è sapere che la controparte non sta messa meglio. Ma questo solo se si guardano le coalizioni dove la simmetria è perfetta, se invece si passa ai singoli partiti ce n’è uno che sta peggio degli altri: il Pd. Non si divide in due ma in una miriade di frammenti. Occasione per confermare di nuovo l’amara realtà è il voto di ieri aleuropeo sulla risoluzione a favore degli aiuti militari, sociali, civili a Kiev. La maggioranza si divide: FdI e FI la, la Lega si defila e vota contro. "È una mozione che non impegna", minimizzano a Palazzo Chigi. Al centrosinistra pare poco e si spacca in tre. I cinquestelle, coerenti con il voto in Italia, si schierano contro come fa Avs.