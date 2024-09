Transformers One – la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 20 settembre 2024)One ha riportato i fan di Autobot e Decepticon nel passato. Invece di creare un film d’animazione incentrato sulla lotta dei Cybertroniani sul pianeta Terra, gli spettatori possono vedere come Orion Pax e D-16 sono diventati i robot conosciuti come Optimus Prime e Megatron. Ildi questo film prequel potrebbe concludere definitivamente il conflitto che fa parte della trama diOne, ma pone le basi per il futuro che tutti noi conosceremo. Per fortuna, siamo più che lieti di illustrare ildel film che molti considerano uno dei migliori film dimai realizzati. Attenzione. Se non volete essere rovinati sugli eventi diOne, sappiate che ci immergeremo in gravi spoiler sia sul film che sul suoselvaggio.