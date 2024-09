The Eternaut | il first look della serie Netflix basata sul famoso fumetto

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024) The: ilsulTra i tanti video e contenuti digià di grande successo su, la Geeked Week ha svelato anche ildi uno dei prodotti più interessanti del palinsesto: The, l’adattamento del celebreargentino che per la piattaforma diventa unadisponibile nel 2025. Dopo che una nevicata mortale uccide milioni di persone, Juan Salvo e una banda di sopravvissuti combattono contro una minaccia aliena controllata da una forza invisibile. Basato sull’iconica graphic novel argentina, Thedebutterà nel 2025. Bruno Stagnaro è il creatorelive-action, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Ariel Staltari.