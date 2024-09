Tempi duri per i fratelli Elkann | la Guardia di Finanza sequestra 74 milioni per frode e truffa nell’eredità Agnelli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Pesante stangata per i: la procura di Torino ha infatti disposto un sequestro di beni preventivo per 74di euro nell’ambito dell’inchiesta che ruota intorno all’eredità di Gianni. Nello specifico, il provvedimento riguarda iJohn, Lapo e Ginevra, il commercialista Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen. Il sequestro è stato disposto da un gip del tribunale di Torino su richiesta della procura ed è finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni mobili e immobili fino a 74,8. A eseguire il provvedimento è stata incaricato il nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino delladi. Il fascicolo è aperto per dichiarazione fraudolenta eai danni dello Stato.