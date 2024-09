Spezia-Carrarese | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Quasi un testacoda visto che i liguri insidiano la vetta mentre i toscani sono di poca sopra l’ultima posizione in classifica.si giocherà domenica 22 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Picco.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri sono ancora imbattuti e con 9 punti occupano il secondo posto, insieme a Brescia e Sudtirol, a meno due lunghezze dal Pisa capolista. La squadra di mister D’Angelo vuole allungare la striscia positiva sul proprio campo che dura da otto gare. Partenza difficile per i toscani, al loro ritorno in cadetteria dopo oltre 76 anni. La squadra di Calabro ha vinto una sola volta a fronte di quattro sconfitte che la confinano già al penultimo posto.