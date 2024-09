Sarà Vero? - Il punto neroazzurro | Verso il Brescia | prima sfida al vertice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) PISA, 20 SETTEMBRE 2024 - 21 settembre 2024. Questa è la data del primo incontro aldi questa Serie B, tra il Pisa e iltra due allenatori che sono anche ex, Filippo Inzaghi e Rolando Maran, con più di qualche sassolino nelle scarpe da togliersi. Una partita da giocare sul campo, ma che è già iniziata a parole, come quelle di Massimo Cellino - presidente del- che ha posto la pressione sui nerazzurri: "Loro sono costruiti per andare in Serie A, noi no. Firmerei per il pareggio". Bonfanti ha acceso gli animi: "Sono di Bergamo, per meun derby". Invece, Inzaghi ha voluto mantenere la concentrazione sulla propria squadra, anzi, sul proprio pubblico: "Guai a chi molla! Vi aspettiamo sabato, TUTTI INSIEME!". Un monito più che un invito.