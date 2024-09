Paola & Chiara feat Bigmama Il linguaggio del corpo è il nuovo singolo | testo video e significato

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo aver fatto ballare tutta l’estate con “Festa totale”,tornano con unpotentissimodal titolo “Ildel. Scopriamo insieme il, ile ildel brano.con: “Ildel” Si preannuncia un autunno bollente con “Ildel“, ildiconuscito in digitale da venerdì 20 settembre e in radio da venerdì 27 settembre per Columbia Records/Sony Music Italy. Tre donne hanno uniti le proprie voci per cantare un pezzo destinato a risuonare sulle piste da ballo, non solo queer, e a conquistare le classifiche di vendite. Dopo il successo di “Festa totale” e “Furore” le sorelle Iezzi ci hanno preso gusta, per fortuna direi, e lanciano una nuova bomba musicale.