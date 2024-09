Padel Best 2025 | il grande show di Montecarlo tra business sport e glamour

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il mondo delsi prepara a vivere un evento straordinario che promette di ridefinire il concetto die intrattenimento. IlVillage farà il suo ritorno trionfale ail 26 e 27 aprile, trasformando il Principato in un palcoscenico unico dove ilsi fonde con arte, cultura, moda e musica. Un format esplosivo che unisceL'edizionesi distingue per il suo innovativo format "Village", un vero e proprio summit di networking che riunirà sponsor, partner e appassionati in un contesto dinamico e all'avanguardia. Questo spazio offrirà alle imprese di diversi settori l'opportunità di creare connessioni, stringere partnership e scoprire nuove opportunità di mercato.