Mi sono sentita persa come madre quando le mie figlie non hanno avuto più bisogno di me Con loro parlo di tutto | la rivelazione di Eva Mendes

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sempre bellissima e affascinante Evaè stata ospite al talk americano The Drew Barrymore Show per presentare il nuovo libro “Desi, Mami, and the Never-Ending Worries”. Ed è per questo che la modella e attrice ha raccontato e condiviso con la collega la sua esperienza di. Infatti laha dueEsmeralda Amada, 10 anni, e Amada Lee, 8 anni, che hacon il compagno Ryan Gosling, mentre la Barrymore è mamma delleOlive, 11 anni, e Frankie, 10 anni, che hacon l’ex marito Will Kopelman. “Miun po’hofigli, nel senso che pensavo ‘non so davverofare’. Cosa è stato per te, posso chiederlo?”, ha detto la Barrymore, rivolgendosi alla. L a scrittrice ha risposto: “In realtà all’inizio non mi. Mi sentivo molto lucida, ma poi mi”.