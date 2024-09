Mario Draghi | Il futuro dell’Europa passa dall’innovazione Ricerca e investimenti bisogna agire in fretta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bergamo. Il pilastro per mantenere la competitività. È “innovazione” la parola chiave del report “IlEuropeo della competitività“, preparato dasu commissione di Ursula von der Leyen. Un rapporto che è stato il fulcro delle riflessioni sviluppate dall’ex presidente del Consiglio e della Bce durante la sua visita a Bergamo al Kilometro Rosso, invitato per dibattere sul ruolo dei centri di innovazione nel panorama europeo., intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, ha toccato le tre azioni individuate dal report come essenziali per affrontare ilche attende il Vecchio Continente: il divario di innovazione con gli Stati Uniti e la Cina e le modalità per colmarlo, l’importanza di attuare un piano europeo per la decarbonizzazione e la riduzione delle dipendenze strategiche.