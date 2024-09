Malfitano | Buongiorno può superare Kim

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Mimmo, giornalista, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni: “Divieto di trasferta per i tifosi del Napoli a Torino? Viviamo in Italia e succedono queste cose. E’ irriguardoso verso chi ha speso dei soldi per questa trasferta. Puoi rimborsare il biglietto, ma il viaggio chi lo rimborsa? Purtroppo le autorità non si fanno questi problemi. Se venisse confermato il divieto, il Napoli pagherà a caro prezzo questo avvenimento. La sospensione del match a Cagliari è stata magari considerata una aggravante dal Giudice Sportivo.