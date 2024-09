Leonardo disegna il futuro La firma con il partner tedesco preannuncia nuovi scenari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nei prossimi tre anni sono previsti altri 150 contratti di lavoro a. Da sommare alle 160 che chiuderanno l’anno in corso. L’incremento di forze è legato alladell’accordo già annunciato ma soltanto da perfezionare con il colosso Rheinmetall. Una collaborazione che prevede che il 60% della produzione e sviluppo della nuova generazione di sistemi di difesa terrestre rimanga in Italia e soprattutto con una base forte in città. La conferma delle operazioni è arrivata nell’incontro tra azienda e le sigle sindacali. Le rsu di Fim Cisl, Fiom Cgil e prima ancora Uilm hanno espresso parola di soddisfazione. "Per gli investimenti fatti – hanno specificato – e di quanto si sta facendo per migliorare e far crescere la fabbrica. Come detto in sede ufficiale riteniamo altrettanto importante investire sul capitale umano anche in termini di ricadute economiche.