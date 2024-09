La minaccia cibernetica al settore sanitario | convegno in Regione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 settembre 2024 – Si è svolto questa mattina, presso la sala Tirreno dellaLazio, il“Laal”, organizzato in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). L’obiettivo dell’incontro è stato quello di sensibilizzare l’istituzione regionale e in particolare i dirigenti delle strutture sanitarie sul tema della cybersicurezza, fornendo strumenti utili e diffondendo le linee guida operative specifiche per la Sanità redatte dall’ACN. Il Lazio è lada cui parte questo progetto, all’interno di un’ampia campagna nazionale che nei prossimi mesi toccherà tutti gli enti territoriali italiani.