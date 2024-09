La 24ore di Spazzola a sostegno dell’Anffas

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) È un anniversario speciale quello che si festeggerà domani nel quartiere di Paolo Sarpi. Giunge infatti alla sua 30° edizione “Ladi” la maratona solidale che trasforma pettini, forbici e rasoi in singolari strumenti di solidarietà per sostenere i progetti e le iniziative portate avanti da Anffas – Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi dello sviluppo. L’incasso dell’iniziativa sarà interamente devoluto in particolare alla sezione di Anffas Brianza e ai suoi progetti dedicati ai bambini. "Sono felice di essere arrivato alla trentesima edizione di questa singolare maratona. Grazie, soprattutto, all’affetto e alla partecipazione dei miei tanti clienti e abitanti del quartiere. Anno dopo anno mi dimostrano di essere felici di contribuire oltre che con le loro donazioni anche con 24 ore di attiva partecipazione.