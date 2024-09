Javier Bardem protagonista di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 settembre 2024)sarà ildel prossimo film del regista di As bestas: La terra della discordia,ha annunciato questa mattina, durante una conferenza stampa al Festival di San Sebastian, di aver firmato per recitare nel prossimo film del regista spagnolo(As bestas: La terra della discordia). Il film si intitola El sere sarà diretto dada una sceneggiatura scritta insieme a Isabel Peña. Nel cast anche Victoria Luengo (The Room Next Door). La sinossi ufficiale recita: "In El ser, un acclamato regista e sua figlia, un'attrice di scarso successo, girano un film insieme dopo anni di allontanamento e un passato difficile di cui nessuno dei due vuole parlare".