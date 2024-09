Il progetto defibrillatore premiato in Senato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo Cuore è statoinper i 10 anni di attività nella diffusione delle manovre di rianimazione ed uso delnelle scuole. ll riconoscimento è stato consegnato nella sala capitolare deldella Repubblica nell’ambito del convegno "La morte cardiaca improvvisa, attuazione della legge 116 per la diffusione dei defibrillatori, tutti possono usare un DAE, realtà e proposte". Per Arezzo Cuore è stata premiata una delegazione che ha partecipato al, composta da Thomas Tori, operatore del 118 di Arezzo, la professoressa Antonella Bianchi in rappresentanza del Provveditorato agli Studi della provincia di Arezzo, e Antonio Cropano del Centro di Formazione Etrusco.