Il fedelissimo Brosio | abbiamo atteso 40 anni | La Madonna ha vinto la Champions League

(Di venerdì 20 settembre 2024) FORTE DEI MARMI (Lucca) "Oggi lahala". La metafora calcistica traduce la felicità del conduttore tv Paolo(nella foto), commosso per il via libera al culto pubblico di Medjugorje emesso dalla Santa Sede. "Sono stati necessari 40di attesa – commenta dalla Bosnia – e personalmente ho messo in campo 15per far capire quanto sia forte in questi luoghi la spiritualità. È indubbio che qui ci sia un’azione potente dello Spirito Santo. La Messa delle 7.30 del mattino riesce a calamitare migliaia di persone; il 99,9% dei tossicodipendenti ritrova il proprio percorso di rinascita e vengono compiute opere caritatevoli straordinarie. Ho contribuito alla costruzione di case per orfani e anziani abbandonati a Vionica da suor Cornelia, ora sta costruendo un ospedale di pronto soccorso e sono traguardi sicuramente non casuali.