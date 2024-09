Giorgetti vede la crescita ma per Confcommercio i consumi rallentano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) ROMA – I numeri dell’occupazione e dell’export, come quello dell’inflazione, lasciano ancora ben sperare. Il ministro Giancarlo, a sua volta, considera in cascina il Pil all’1 per cento. Ma i mesi estivi, più che diradare le ombre, sembrano aver consolidato il clima d’incertezza sulle prospettive a breve dell’economia, con l’emergere di alcuni segnali di rallentamento. GIANCARLOMINISTRO ECONOMIA E, al di là delle difficoltà dell’industria, che sconta i deludenti andamenti della domanda estera e interna, anche tra i servizi si cominciano a registrare sintomi di fragilità. A segnalarlo è l’indagine sulla congiuntura dell’Ufficio studi diche, nella sua nota aggiornata, indica come la stima per il Pil del terzo trimestre è di una variazione congiunturale nulla, corrispondente a unadello 0,6% rispetto a un anno prima.