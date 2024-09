GF 18 seconda puntata | Jessica ci è o ci fa? Ship Shaila-Lorenzo nomination

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ladel Grande Fratello di giovedì 19 settembre 2024 è stata piatta dal momento che non vi sono ancora dinamiche e il gioco deve entrare ancora nel vivo. Protagonisti di queste prime giornate sono statiMorlacchi eGatta. L'ex cantante dei Gazzosa è entrata al GF con una missione ben chiara: trovare l'amore. La concorrente si è subito messa in gioco, attirando l'attenzione su di sé per il suo carattere sincero e diretto. In un confessionale,ha ammesso di avere un debole per Javier Martinez: "Non è solo bello, è anche gentile. Ma non mi guarderà mai, è impossibile". Con la sua schiettezza, la cantante romana non esita a condividere le sue insicurezze, mostrando un lato umano che il pubblico ha già iniziato ad apprezzare.