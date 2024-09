Festa Alpina in Montagnina con gli Alpini Valgandino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Terza edizione domenica 22 settembre 2024 della “in”, organizzata daglinell’area del Monte Farno a Gandino. La giornata, patrocinata da Comune e Parrocchia di S. Maria Assunta nasce nel ricordo dei valori di fratellanza promossi con la Campana del Terzo Millennio, benedetta nel 1999 e installata in zona nel 2005, di cui si ricorda nel programma la relativa iscrizione a rilievo. Il programma prevede il ritrovo in località Piana della(ai piedi del Pizzo Formico), dove alle 11 verrà celebrata la Santa Messa. Alle 12 sarà attivo il servizio di pranzo alla griglia. Sarà allestita la tenda con posti a sedere. Solo in caso di pioggia o temporali lasarà annullata. Soci, amici, famigliari, simpatizzanti e popolazione tutta sono invitati a partecipare.