Dissing Fedez -Tony Effe | ad uscirne sconfitto è il buon gusto

(Di venerdì 20 settembre 2024) Life&People.it Un vero e proprio acquazzone sta intasando da qualche giorno la cloaca social, facendo riemergere i profili di Instagram e YouTube dei protagonisti, rigurgiti di odio, insulti e negatività senza precedenti. Uno spettacolo turpe sin dalle prime barre, quelle lanciate come invettiva più o meno poetica dai due rapper, sospinti da una rivalità che li sta trascinando ad ogni nuova risposta sempre più oltre i limiti della decenza che un tempo la nostra società si impegnava a rispettare. Nel( nella cultura hip-hop e, in particolare, nella musica rap, canzone o brano che ha l’obiettivo di prendere in giro, criticare o addirittura insultare) tranon ci sono vincitori o vinti: solo la mortificazione del, sacrificato sull’altare dell’hype online.