Boom posti di lavoro | i dati parlano chiaro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 20 settembre 2024) In Italia c’è stato un vero e propriodidi. I. Il ministro Calderone: “La strada intrapresa è quella giusta” Ilè stata sempre una delle priorità di questo governo ed ora i risultati iniziano a farsi vedere. I numeri dell’occupazione sono in forte crescita e arrivano le prime conferme ufficiali. L’Osservatorio dell’Inps ha confermato che dal 2019 in Italia sono stati stipulati due milioni di contratti in più.di assunzioni in Italia (Pixbay) – cityrumors.itUn incremento legato principalmente a questi ultimi anni. Nell’arco di soli 12 mesi (giugno 2023-giugno 2024) in Italia sono state assunte 440mila persone e di queste 347mila con un contratto stabile. Numeri importanti e che confermano un cambio di passo rispetto al passato. Naturalmente c’è la consapevolezza all’interno della maggioranza che ilnon è assolutamente finito qui.