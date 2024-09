Bene occupati e inflazione ma Pil fermo nel terzo trimestre

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 20 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) –gli, a luglio è stato toccato il massimo storico, e l’, +0,9% su base annua. Ma il Prodotto interno lordo nelè rimasto sostanzialmente. Sono le principali evidenze che emergono dalla Congiuntura dell’ufficio studi di Confcommercio. Deboli i consumi in estate. Ad agosto in crescita trasporti aerei, comunicazioni e servizi ricreativi, in calo invece il settore dell’automotive, -9,1%, e l’abbigliamento. Non sorride il turismo: a giugno e luglio le presenze in Italia sono sotto le attese, con la componente dei residenti a luglio in discesa del 6,2%. I primi sette mesi nel complesso indicherebbero però ancora una crescita di oltre il 2% rispetto al 2023.