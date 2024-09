Allenato da Focherini Va a Mister Olympia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo una carriera da culturista impegnato nelle principali gare agonistiche (è statoEuropa eWordl nel ’95 e soprattuttoUniverso nel ’96, oltre ad aver svolto una carriera da professionista), l’atleta modenese Federicoormai da anni ère e preparatore in Kuwait. Proprio nelle vesti dire, nei giorni scorsi ha ottenuto un grande risultato: il suo atleta sudafricano, Muzi “Monster” Maluleke, si è qualificato a Londra per la gara, la più importante competizione per culturisti professionisti che si svolge fin dal 1965. Maluleke è il primo atleta sudafricano di colore che riesce a qualificarsi per questa importantissima gara, che si avrà luogo tra tre settimane a Las Vegas, negli Stati Uniti. "E’ un risultato storico – ha detto a questo proposito Federico– con grandi significati sociali e culturali.