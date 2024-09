Ala flessibile sotto analisi F1 bomba della Fia sul mondiale | la classifica si può ribaltare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il Gp di Baku ha incoronato Piastri su McLaren come variabile impazzita che può mettere in discussione questo. La vittoria di domenica scorsa agita e non poco il dibattito in Formula 1 per un motivo molto preciso: a quanto pare il duello mozzafiato tra Leclerc e lo stesso Piastri potrebbe essere stato viziato dalle ali flessibili che la McLaren ha tenuto mobili in rettilineo permettendo così di tenere, seppur in minima parte, il Drs aperto sul lungo. A questo punto i dubbi degli addetti ai lavori sono tanti. Leclerc non è riuscito ad avvicinarsi mai a Piastri in modo tale da tentare il sorpasso.