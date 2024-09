Affonda il modello Emilia | 594 milioni in 10 anni ma i lavori sono al palo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il drammatico scenario del maltempo che si ripete in-RomagnailBonaccini-Schlein. Il Pd, proprio con Stefano Bonaccini, ha governatola regionena-romagnola dal 22 dicembre 2014 al 12 luglio 2024. Diecidi amministrazione, con ultimamente Elly Schlein vice governatrice, sufficienti per programmare una messa in sicurezza di un territorio per meglio contrastare le calamità , come il maltempo dello scorso anno e di queste ore. Invece no, per la sinistra e, in particolare proprio per il Pd, la colpa dei due eventi tragici è del governo Meloni che in questi due, tra l'altro, ha erogato nelle casse della regione «rossa» centinaia didi euro e di cui poco è stato speso, a detta dello stesso governo. E dire che proprio alla sinistra stanno a cuore i temi del cambiamento climatico e della lotta al dissesto idrogeologico.