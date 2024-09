Wolf Man il remake sarà uno sguardo spaventoso tragico ma bello sul mostro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il nuovo capitolo della spaventosa creatura di Universaluna versione differente rispetto a quelle precedenti. Christopher Abbott ha partecipato al Toronto International Film Festival per presentare il suo ultimo film, Bring Them Down ma ha dedicato qualche parola anche aldiMan di Leigh Whannell, che porterà il suo caratteristico stile nella reinterpretazione del. Scelto come protagonista del film, Abbott ha condiviso il proprio entusiasmo per il film, soffermandosi sulle tecniche tradizionali utilizzate per la lavorazione. Una nuova versione di un franchise storico che si avvale di diversi mezzi artigianali. L'uomo lupo "Abbiamo usato molte protesi, molto tempo passato sulla sedia del trucco prostetico. Lo abbiamo fatto in stile vecchia scuola, cosa