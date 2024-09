Verso il 2030 L’Esa mostra la rivoluzione sostenibile dello spazio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 19 settembre 2024) Durante la seconda giornata dell’Industry Space Days, evento di rilevanza cruciale per la comunità spaziale europea e internazionale tenutosi a Noordwijk, Olanda, il tema della sostenibilità è emerso come un pilastro portante delle discussioni. Promosso dall’Agenzia spaziale europea (Esa), l’evento ha visto la partecipazione di esponenti dell’industria, start-up, università e governi, con l’intento di promuovere collaborazioni e discutere le sfide (anche ambientali) che interessano il settore spaziale. La sostenibilità si conferma così il tema dominante del 2024, al centro delle discussioni non solo di questa due-giorni, ma anche del prossimo International astronautical congress (Iac), in programma a Milano dal 14 al 18 ottobre. Con il motto “Responsible space for sustainability“, l’Iac sottolinea l’importanza cruciale di questo argomento nelle future strategie del settore spaziale.