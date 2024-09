Venom | The Last Dance il cestino dei popcorn a tema è un’opera d’arte ed enorme

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo il grande successo riscontrato dalla mania deibucket nei cinema, Sony Pictures ha deciso di realizzarne uno incon il suo ultimo film di punta. I fan, infatti, quando: Theuscirà nelle sale il prossimo 25 Ottobre 2024, potranno acquistare e divorare idirettamente dalla bocca del simbionte in un secchiello che verrà commercializzato per l’occasione. Ilè una vera e propria opera, assomigliando e richiamando i busti sui personaggi dei fumetti che è possibile acquistare online. Un vero pezzo da collezione. Incredibilmente ricco di dettagli, i fan se ne sono subito innamorati, anche se una bella fetta di loro non ha trattenuto le critiche a causa della lingua di, considerata da alcuni troppo corta in questa riproduzione.