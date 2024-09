Un' alluvione ha colpito Emilia Romagna e Marche | oltre mille cittadini evacuati

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una violentahal’nelle scorse ore, costringendo un migliaio di(per ora 800 nel ravennate e quasi 200 nel bolognese) a evacuare e trascorrere la notte in centri di accoglienza di fortuna, scuole e centri sportivi. Irene Priolo, presidente ad interim della regione, ha invitato a limitare gli spostamenti, sottolineando come l’evento non sia paragonabile alle ondate di piena del 16 e 17 maggio 2023: "E' un evento molto significativo ma non sono stati colpiti grandi centri urbani: l'anno scorso avevamo avuto l'interessamento di Cesena, del centro di Forlì, di una parte molto importante di Faenza, in questo caso gli interventi che abbiamo fatto hanno retto”.