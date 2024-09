Una panoramica sul mondo Torna il Festival delle Geografie Quest’anno si punta in alto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il calendario è pronto e come ogni anno sempre più ricco e con ospiti di spessore: 38 eventi (tutti a ingresso gratuito) in 4 giorni (da oggi a domenica) tra conferenze, reading, mostre, laboratori per bambini, visite e passeggiate guidate. Ecco il programma della sesta edizione de “Il libro del“, la grande rassegna di apmenti suldei viaggi declinati non solo in chiave geografica, ma anche geopolitica, culturale, antropologica ed economica. La rassegna – che anchevede come media partner Il Giorno – si svolgerà in Villa Camperio che per quattro giorni diventerà una sorta di campo base alla scopertavette. Tema di questa sesta edizione sono infatti le montagne: sottotitolo “questioni di un certo rilievo“. L’evento è stato ideato e organizzato da La Casa dei Popoli sostenuto dal Comune di Villasanta.