The Penguin | spiegata la sostituzione di John Turturro per il ruolo di Carmine Falcone

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 19 settembre 2024) Theladiper ildiha interpretatoin The Batman e alla fine ha trovato la morte per mano dell’Enigmista che lo ha ucciso da lontano. Sebbene avessimo previsto che la storia del personaggio sarebbe finita lì, tornerà in Thegrazie a dei flashback. Tuttavia, il gangster sarà interpretato da Mark Strong, star di Kingsman: Secret Service. Un importante cambiamento di casting che finora non era stato spiegato. Parlando con IGN, la showrunner della serie, Lauren LeFranc, ha spiegato che si è trattato semplicemente di problemi di programmazione. “Praticamentenon era disponibile per noi. Aveva dei conflitti di programmazione e non siamo riusciti a farli funzionare, ma onestamente sono entusiasta di aver portato Mark Strong. Penso che sia davvero bravo”.