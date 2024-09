Schiacciato da un escavatore muore 58enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dalmine. Infortunio sul lavoro mortale questa mattina, giovedì 19 settembre, a Dalmine. A perdere la vita, un uomo di 58 anni. Secondo le primissime informazioni, con una dinamica ancora in fase di accertamento, pare che l’uomo stesse lavorando in un campo di via Levate quando, pochi minuti prima delle 12, sarebbe rimastoda un. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per ilnon c’è stato nulla da fare. Sul posto un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Treviglio. SEGUONO AGGIORNAMENTI