Sacchi parla del Napoli di Conte

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ildi Antoniovisto da Arrigo: di seguito l’intervista che l’ex allenatore del Milan ed ex ct dell’Italia ha rilasciato a Il Mattino. “ha sempre avuto la mia stessa ossessione per il lavoro. E non è un caso che è stato uno dei pochi della Juventus che volli con me a Usa 1994. Io non lasciavo nulla al caso e lui è uguale: la stessa passione per il calcio, la stessa convinzione che solo il lavoro ti consente di arrivare in alto. La panchina delè un posto meraviglioso, perché il popolo dei suoi tifosi trasmette una forza straordinaria. E io l’ho vissuta da avversario e ho sempre ammirato la loro competenza e il loro legame con la squadra”. Unche deve riscattarsi “Ma ovvio, dopo una stagione così complicata, piena di situazioni da sistemare, serviva una scossa, un uomo che non scendesse a compromessi. Esattamente come ero io.