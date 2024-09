Rinnovo Consiglio provinciale la Lega spinge Imeri e punta a 4 consiglieri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bergamo. A dieci giorni dal D-day deldel, cominciano a delinearsi le prime strategie politiche volte a ridefinire l’assetto dei 16 membri che entreranno di diritto a far parte del direttivo di via Tasso. La data da cerchiare sul calendario è quella del 29 settembre, giornata in cui si svolgeranno le elezioni provinciali, nella quale sindaci e amministratori bergamaschi saranno chiamati a esprimere le loro preferenze. Le urne saranno aperte per tutta la domenica, con una chiusura posticipata: diversamente da quanto comunicato, infatti, e anche per evitare la debacle in termini di affluenza, si è scelto di consentire a primi cittadini e adi votare fino alle 22 e non più fino alle 20.