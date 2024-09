Pino cade sul tetto di una una scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Viareggio, 19 settembre 2021 – I vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio, dalle ore 7.30, stanno intervenendo in Via F. Lenci n° 23 presso laprimaria "Tobino" per la rimozione di undi grande dimensioni caduto suldella. Per fortuna in quel momento laera ancora chiusa e, al suo interno, non erano arrivati ancora gli insegnanti e gli alunni. E quindi nessuno è rimasto ferito. Oltre alla squadra di Viareggio sono state inviate ulteriori squadre dal comando di Lucca con autogrù e autoscala. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Municipale di Viareggio. Notizia in aggiornamento